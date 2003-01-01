Турнир собрал более 250 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Ростовской областей и Республики Карелия. Все победители и призеры представляли спортивный клуб «Патриот» из Карелии, который готовит тренер Александр Бычков.

Бронзовые же медали получили пятеро нашим спортсменов, а именно: Артем Лавров (2017-2018 г.р., до 32 кг), Семен Пантелеев (2015-2016 г.р., до 42 кг), Тамерлан Кононов (2013-2014 г.р., до 65 кг), Никита Кожемяко (2011-2012 г.р., до 38 кг) и Сергей Величко (2011-2012 г.р., до 42 кг).

Спортсмены из Республики Карелия показали высокий результат, завоевав два «золота», одно «серебро» и пять «бронзовых» наград, сообщает Федерация Самбо Республики Карелия.

Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

Овощи и яйца в Карелии стали дороже, а сахар и макароны — дешевле

«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.