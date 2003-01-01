Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

Восемь медалей завоевали воспитанники карельского спортивного клуба «Патриот» на четвертом этапе юношеской Лиги самбо «Здоровое поколение» 22 ноября в городе Тосно Ленинградской области.
Спортсмены из Республики Карелия показали высокий результат, завоевав два «золота», одно «серебро» и пять «бронзовых» наград, сообщает Федерация Самбо Республики Карелия.
Золотые медалис достались Владимиру Юрьеву (возрастная группа 2013-2014 г.р., вес до 50 кг) и Мирославу Бычкову (возрастная группа 2011-2012 г.р., вес до 38 кг).
Серебряную медаль завоевал Антон Архипов (возрастная группа 2011-2012 г.р., вес до 42 кг).
Бронзовые же медали получили пятеро нашим спортсменов, а именно: Артем Лавров (2017-2018 г.р., до 32 кг), Семен Пантелеев (2015-2016 г.р., до 42 кг), Тамерлан Кононов (2013-2014 г.р., до 65 кг), Никита Кожемяко (2011-2012 г.р., до 38 кг) и Сергей Величко (2011-2012 г.р., до 42 кг).
Турнир собрал более 250 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Ростовской областей и Республики Карелия. Все победители и призеры представляли спортивный клуб «Патриот» из Карелии, который готовит тренер Александр Бычков.
