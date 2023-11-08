Юные сегежане опустошили найденный на улице кошелек и попали под суд

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении двоих сегежан, один из которых не достиг совершеннолетия.



Их обвиняют в групповой краже и в краже с банковского счета. По версии следствия, в августе молодые люди нашли на улице чей-то кошелек. В нем лежали деньги и банковская карта.



Сегежане отправились в магазин, где свои покупки оплатили чужими средствами. Во время допросов у следователя обвиняемые во всем признались и возместили ущерб.



Уголовное дело направлено в суд, сообщили в Следкоме Карелии. В частности, за кражу с банковского счета каждому грозит, как минимум, штраф в размере 100 тысяч рублей, как максимум - до шести лет колонии.

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