Девушки из Карелии выиграли первенство Северо-Запада по спортивной борьбе

Первенство СЗФО по спортивной борьбе прошло в Выборге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Юные спортсменки из Карелии завоевали золото первенства СЗФО по спортивной борьбе. Соревнования прошли в городе Выборг Ленинградской области.



на них съехались более 90 участниц. Это юные спортсменки до 16, 18 лет и до 21 года.



Полина Зверинская из сборной Карелии завоевала первое место в возрастной категории до 18 лет и выиграла золото в категории до 21 года.



Василиса Калинина стала третьей в категории до 16 лет и первой - в категории до 18 лет, рассказали в пресс-службе регионального Минобразования и спорта.