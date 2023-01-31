Девушки из Карелии выиграли первенство Северо-Запада по спортивной борьбе

Первенство СЗФО по спортивной борьбе прошло в Выборге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Юные спортсменки из Карелии завоевали золото первенства СЗФО по спортивной борьбе. Соревнования прошли в городе Выборг Ленинградской области.
на них съехались более 90 участниц. Это юные спортсменки до 16, 18 лет и до 21 года.
Полина Зверинская из сборной Карелии завоевала первое место в возрастной категории до 18 лет и выиграла золото в категории до 21 года.
Василиса Калинина стала третьей в категории до 16 лет и первой - в категории до 18 лет, рассказали в пресс-службе регионального Минобразования и спорта.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание