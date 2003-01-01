Юные спортсменки из Карелии завоевали серебро на всероссийских соревнованиях в Сочи

Команда девочек успешно выступила в эстафете 4×100 метров на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в Сочи.
Сегодня, 4 октября, юные спортсменки из Карелии показали в эстафете результат 56,27 секунды и завоевали серебро. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
В составе команды бежали Ирма Варенцова, Анастасия Симакова, Екатерина Туманова и Дарья Медведева. Все они представляют возрастную группу 2014–2015 годов рождения.
Соревнования «Шиповка юных» проходят в Сочи с 3 по 10 октября 2025 года. Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 2014–2015 гг. р., 2012–2013 гг. р., 2010–2011 гг. р.
Напомним, в конце октября на территории спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске пройдут два масштабных легкоатлетических соревнования. Петрозаводчан приглашают принять участие в фестивале скандинавской ходьбы и мультиспортивной эстафете.