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Юные спортсмены из Карелии завоевали медали первенства России

Новости. Спорт
17:20, 05 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Петрозаводск спортивный»

Воспитанники клуба «Чемпион» из Петрозаводска заняли призовые места на первенстве России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

В подмосковном городе Видное завершилось первенство по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. За награды соревнований боролись более 1300 спортсменов. Об этом написал паблик «Петрозаводск спортивный».

Воспитанники петрозаводского клуба «Чемпион» завоевали несколько медалей. Валерия Игнатьева взяла две бронзовые медали среди соперниц 2008–2009 годов рождения в категориях грэпплинг и грэпплинг-ги. Также бронзовые награды в своих возрастных категориях завоевали Ксения Сачилова (грэпплинг-ги) и Евгор Стукач (грэпплинг), который прибавил к этому серебряную награду в грэпплинге.

Наконец, Дарья Юшан стала победителем в грэпплинг-ги и заняла второе место в грэпплинге среди спортсменок 2004–2005 годов рождения. В этой же категории бронзовая медаль у Элины Васильевой.

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Комментарии

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Джокер
2021-07-05 17:51:02
Теперь напридумали всяких "видов" борьбы и сами их и выигрывают, надо тоже придумать какой-нибудь : " пендаль в .опу" и сделать Чемпионат России, и выиграть...хи,хи...
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