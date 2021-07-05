Юные спортсмены из Карелии завоевали медали первенства России

Воспитанники клуба «Чемпион» из Петрозаводска заняли призовые места на первенстве России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

В подмосковном городе Видное завершилось первенство по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. За награды соревнований боролись более 1300 спортсменов. Об этом написал паблик «Петрозаводск спортивный».

Воспитанники петрозаводского клуба «Чемпион» завоевали несколько медалей. Валерия Игнатьева взяла две бронзовые медали среди соперниц 2008–2009 годов рождения в категориях грэпплинг и грэпплинг-ги. Также бронзовые награды в своих возрастных категориях завоевали Ксения Сачилова (грэпплинг-ги) и Евгор Стукач (грэпплинг), который прибавил к этому серебряную награду в грэпплинге.

Наконец, Дарья Юшан стала победителем в грэпплинг-ги и заняла второе место в грэпплинге среди спортсменок 2004–2005 годов рождения. В этой же категории бронзовая медаль у Элины Васильевой.