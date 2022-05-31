Юные спортсмены из Карелии завоевали серебро и бронзу на соревнованиях по тайцзицюань и тайцзицзянь

Карельские ушуисты опробовали силы на Всероссийских соревнованиях в честь дня защиты детей.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия» от 3 июня федерация ушу России провела Всероссийские соревнования «Стань чемпионом 2022». В мероприятии приняли участие 395 спортсменов из 20 субъектов страны.

В возрастной категории 9–11 лет карельский спортсмен Ефим Фёдоров стал серебряным призёром в тайцзицюань и тайцзицзянь.

Роман Дмитрич и Илья Калюков впервые приняли участие в крупных соревнованиях. Илья Калюков завоевал бронзу в дисциплинах тайцзицюань и тайцзицзянь в категории 9–11 лет. В категории 7–8 лет Роман Дмитрич вошел в десятку сильнейших в дисциплинах даошу и гуньшу.