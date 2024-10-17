Воспитанник Заслуженного тренера Карелии Ирины Кукшиевой стал серебряным призером по киокусинкай в Москве

Юные спортсмены из Петрозаводска выступили на Чемпионате России по киокусинкай

Спортсмены Петрозаводска достойно представили сборную Карелии на Чемпионате России по киокусинкай в Москве. Информацию об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

Чемпионат России по киокусинкай в дисциплинах кёкусин-ката и кёкусин- ката- группа собрал сильнейших спортсменов 44 регионов страны.

В составе сборной Карелии на соревнованиях в Москве отличился спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Тимофей Петров.

Воспитанник Заслуженного тренера Карелии Ирины Кукшиевой стал серебряным призером в личном зачете и поднялся на высшую ступень пьедестала в составе ката-группы.

Тимофей Петров одержал и главную победу — выполнил норматив мастера спорта России и по итогам чемпионата отобрался в сборную России для участия в международных соревнованиях.





В целом команда Карелии по итогам Чемпионата России заняла третье место в командном зачете.