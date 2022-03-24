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Юные спортсмены из Петрозаводска стали одними из лучших на Северо-Западе России

Новости. Спорт
17:40, 24 Марта 2022
фото: © Лена Бутенина / Федерация фитнес-аэробики России

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Карельские спортсмены показали высокие результаты на Чемпионате и Первенстве СЗФО по фитнес-аэробике, проходившем в Кондопоге.

В карельском городе Кондопога с 18 по 20 марта проходили Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по фитнес-аэробике и соревнования федерации фитнес-аэробики России.

Прекрасные результаты на соревнованиях продемонстрировали карельские спортсмены. В общей сложности они завоевали на соревнованиях в личном и командном зачетах 12 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.

С списком победителей можно ознакомиться в паблике Минспорта Карелии.

В Министерстве спорта республики поздравили спортсменов и их тренеров: Любовь Смирнову, Зою Бойцову, Викторию Канаеву, Елизавету Канаеву, Яну Гаврилову, Ксению Гольдфейн, Викторию Вовк, Оксану Лаптеву.

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