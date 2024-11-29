Юные спортсмены из Петрозаводска заняли призовые места Детской Лиги дзюдо «Здоровое поколение»

Соревнование прошли в Ленинградской области.
Юные дзюдоисты из Петрозаводска отличились в соревнованиях 4-го этапа Детской Лиги дзюдо «Здоровое поколение» в Ленинградской области, сообщили в паблике .
В городе Отрадное на татами соревновались дети до 11 и 13 лет. В турнире приняли участие юные дзюдоисты Петрозаводска, воспитанники тренера Григория Гордейко.
Все участники заняли призовые места в своих весовых категориях. Так, Иван Гриб стал победителем, а бронзовые медали завоевали Марк Лещенко и Иван Гордейко.
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