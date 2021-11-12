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Юные спортсмены из Петрозаводска завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
17:20, 10 Января 2022
фото: Минспорта Карелии

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Карельские легкоатлеты достойно выступили на соревнованиях в Ярославле, рассказали в Минспорта республики.

Воспитанники СШОР № 3 Петрозаводска представляли Карелию на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов 2010-2009 гг. р. и 2008-2007 гг. р., которые проходили 8 и 9 января в Ярославле.

 По итогам стартов Анжелика Васильева завоевала золото в прыжках в высоту — 170 см, Мария Попченко показала лучший результат в беге на 60 метров с барьерами. Роман Щукин завоевал золото на дистанции 800 метров и занял третье место на дистанции 1500 метров. Никита Галкин стал лучшим в прыжках в длину — 539 см.

Призерами соревнований стали и наши самые юные спортсменки 2009 г. р.:

Мария Антохина заняла второе место в беге на 1000 м. и третье место в беге на 800 метров, Анастасия Дементьева стала серебряным призером в прыжках в высоту — 135 см.

В шаге от пьедестала почета остановилась София Андреева. В троеборье спортсменка заняла 4 место с результатом 805 очков.

Тренерами юных спортсменов являются Ольга и Сергей Зноевы, Елена Писарек, Наталия Козлова, Александр Кишкин, Александр Пронин и Анита Сигарева.

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