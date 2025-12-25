Юные спортсмены Карелии получили стипендии

В Центре спортивной подготовки Петрозаводска состоялась церемония награждения одарённых молодых спортсменов.
В этом году конкурсная комиссия рассмотрела 91 заявку от участников из 16 разных муниципалитетов республики. По итогам тщательного отбора 30 наиболее одаренных учеников, представляющих различные районы Карелии, стали обладателями стипендий.
Акцент был сделан на юных спортсменах, демонстрирующих впечатляющие показатели и успешно защищающих честь региона на соревнованиях разных уровней. 13 атлетов получили стипендию именно за свои достижения в спорте.
На торжественной церемонии вручения наград, посвященной этому событию, юных дарований приветствовал заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.
Среди тех, кому была присуждена стипендия: Анар Велиев, Анастасия Глазунова, Гордей Ткаченко, Леон Семидоцкий, Валерия Барышева, Диана Радченко, Асилбек Маматкулов, Григорий Куцко, Андрей Военушкин, Иван Мусинов, Екатерина Миронова, Айна Йордан, Елисей Холодов.
Праздничное настроение витало в воздухе во время церемонии вручения: развлекательные мероприятия, концертные номера, душевная атмосфера и неподдельные чувства сделали это событие памятным для награждённых и их семей.
