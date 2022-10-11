Юные спортсмены Петрозаводска стали победителями Республиканского фестиваля мини-баскетбола (ФОТО)

В Петрозаводске состоялся Республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна.

В соревнованиях приняли участие 24 команды практически со всех районов Карелии.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, после двухлетнего перерыва в Петрозаводске прошёл традиционный Республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Борисовича Гольдштейна, который в этом году проводился в 32-й раз. Соревнования проходили в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» на базе ВСЦ «Акватика».

В Фестивале участвовало 12 команд девочек и 12 команд мальчиков, соревновались ребята 11-12 лет.

Команды девочек представили Петрозаводск, Костомукша, Беломорск, Лахденпохья, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Прионежье, Пряжа, Пудож, Сегежа, Суоярви. Команды мальчиков представили Петрозаводск (две команды), Беломорск, Лахденпохья, Лоухи, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Прионежье, Пудож, Сегежа, Суоярви.

Юные баскетболисты в течение трех дней показывали не только красивую игру, но и огромную волю к победе.

В результате призовые места распределились так

Команды победителей среди девочек:

1 место - Петрозаводск

2 место - Прионежский район

3 место - Пудожский район

Команды победители среди мальчиков:

1место - Петрозаводск-2

2 место - Петрозаводск-1

3 место - Олонецкий район.