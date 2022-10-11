Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Каждый клиент при покупке новостройки в «Баренц Групп» может получить ипотеку от 4,1% годовых
Сегодня 15:00
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
Сегодня 15:47

Юные спортсмены Петрозаводска стали победителями Республиканского фестиваля мини-баскетбола (ФОТО)

Новости. Спорт
18:20, 08 Ноября 2022
фото: © Центр спортивной подготовки

Новости партнеров

В Петрозаводске состоялся Республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна.

В соревнованиях приняли участие 24 команды практически со всех районов Карелии.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, после двухлетнего перерыва в Петрозаводске прошёл традиционный Республиканский фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Борисовича Гольдштейна, который в этом году проводился в 32-й раз. Соревнования проходили в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» на базе ВСЦ «Акватика».

В Фестивале участвовало 12 команд девочек и 12 команд мальчиков, соревновались ребята 11-12 лет.
Команды девочек представили Петрозаводск, Костомукша, Беломорск, Лахденпохья, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Прионежье, Пряжа, Пудож, Сегежа, Суоярви. Команды мальчиков представили Петрозаводск (две команды), Беломорск, Лахденпохья, Лоухи, Медвежьегорск, Олонец, Питкяранта, Прионежье, Пудож, Сегежа, Суоярви.

Юные баскетболисты в течение трех дней показывали не только красивую игру, но и огромную волю к победе.

В результате призовые места распределились так
Команды победителей среди девочек:
1 место - Петрозаводск
2 место - Прионежский район
3 место - Пудожский район

Команды победители среди мальчиков:
1место - Петрозаводск-2
2 место - Петрозаводск-1
3 место - Олонецкий район.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
01.11.2022, 11:48
Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
01.11.2022, 00:10
В голове страдавшего от боли россиянина нашли таракана

Аналитика

03.11.2022 13:39
Тема недели
Вменяем или психически нездоров?
Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.