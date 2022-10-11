Юным спортсменам из райцентра Карелии подарили 59 пар лыж и парафин для вкатки

Воспитанники школы олимпийского резерва Кондопоги получили новый инвентарь для лыжных гонок, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

О поступлении нового инвентаря в спортивную школу олимпийского резерва Кондопоги рассказал на своей странице в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. Новый инвентарь в преддверии соревновательного сезона ребята получили в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В спортивной школе олимпийского резерва Кондопоги занимаются 370 ребят, из них на отделении лыжных гонок – 320. Школа приобрела 59 пар современных лыж, лыжные крепления, парафины и мази.

«Прокатиться на новых лыжах кондопожские спортсмены смогут совсем скоро. Через неделю ребята уезжают на тренировочные сборы в Кировск», – написал министр и пожелал юным спортсменам успешной вкатки.