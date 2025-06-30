Юные спортсмены в Лахденпохье получили значки ГТО

Вручением знаков отличия завершилась работа летней досуговой площадки для воспитанников Лахденпохской спортшколы.

В течение десяти дней юные футболисты и лыжники в Лахденпохья тренировались, общались друг с другом и участвовали в различных спортивных мероприятиях. Об этом рассказали в паблике Лахденпохского района.



В том числе дети сдали нормы ГТО. Знаки отличия тем, кто успешно справился со спортивными испытаниями, вручили представитель районного управления образования и по делам молодежи Ирина Кузнецова и волонтер Олеся Ластовка.





«Каждый из нас знает, как важно быть здоровым, но не все готовы прикладывать усилия для этого. А ведь именно регулярные занятия физкультурой помогают поддерживать тело в тонусе, улучшают настроение и даже повышают продуктивность в учебе или работе. Программа ГТО - это реальная возможность проверить свои силы, поставить перед собой цели и работать над их достижением. ГТО помогает каждому стать лучше, чем он был вчера, а значит — двигаться вперед!» - сказала Олеся Ластовка.

С завершением смены воспитанников также поздравила директор Лахденпохской спортшколы Ирина Каява. Она отметила, что спорт — это не только тренировки и соревнования, это образ жизни, который делает человека сильнее, выносливее и увереннее в себе.