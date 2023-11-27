Юные танцоры из Петрозаводска увезли все кубки с соревнований в Москве

В столице прошли традиционные соревнования по танцевальному спорту «Ритм 2023».

Как сообщили в управлении культуры мэрии Петрозаводска, в минувшие выходные в Москве прошли традиционные соревнования по танцевальному спорту «Ритм 2023».



Вадим Лебедев и Лилия Герасимова из петрозаводского танцевального клуба «Ритм» завоевали все семь кубков из семи возможных по категории Н6 и стали абсолютными победителями.



Кроме того, Дарья Ильина заняла восьмое место из 30 участников по открытому классу в категории «Соло Дети 1+2 Латина» и 13 место в открытом классе в категории «Соло Дети 1+2 Стандарт».



В мэрии поздравили отанцоров их родителей и педагогов.



