Юные теннисисты из Карелии стали лучшими на Первенстве Северо-Запада России

В общем зачете карельская команда заняла 3 место, рассказали в Минспорта республики.

В Ленинградской области с 3 по 6 марта проходило Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет.

Юные карельские теннисисты Никита Лягин и Яков Игнатьев одержали победу в мужском парном разряде, на пути к золотым медалям обыграв сильных и опытных спортсменов. Тренируют карельскую пару Елена Кузнецова и Елена Бовыкина.

В общем зачете команда Карелии заняла третье место. Мужская и женская сборные республики добрались до полуфинала соревнований.

Ранее спортсмен из Карелии завоевал «бронзу» на Первенстве России по настольному теннису.