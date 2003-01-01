Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 27 медалей на соревнованиях в Петербурге

Ранее мы писали, что петрозаводчанка Екатерина Лянгина завоевала бронзовую медаль на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, завершившемся в городе Чайковском Пермского края.

Напомним, тхэквондо — это корейское боевое искусство с акцентом на удары ногами, однако традиционное тхэквондо (МФТ) включает больше техник руками, бросков и элементов самообороны.

Кроме того, с победой вернулись и педагоги Центра Илья Мюгриев и Артём Дьяконов, занявшие почётные третьи места.

— 19 спортсменов ДЮЦ привезли с соревнований 2 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых медалей. (…) 3 волонтёра-выпускника ДЮЦ получили 1 серебряную и 7 бронзовых медалей, — рассказали там.

Воспитанники и выпускники Детско-юношеского центра города Петрозаводска завоевали 27 медалей на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ (Международной федерации тхэквондо — прим. ред.), проходившим в Санкт-Петербурге, сообщили в группе учреждения.

