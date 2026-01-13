Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали шесть медалей на окружном первенстве

Петрозаводские тхэквондисты успешно выступили на Первенстве Северо-Западного федерального округа, которое прошло в минувшие выходные в Калининграде.
В соревнованиях среди юниоров 15–17 лет спортсмены завоевали шесть наград.
Золотую медаль выиграл Радамир Рожановский. Серебряными призерами стали Елизавета Фокина и Екатерина Васильева. Бронзовые награды получили Дарья Кокатева, Александра Доброхотова и Максим Ганичев.
Дирекция спорта Петрозаводска поздравила спортсменов и их тренеров — Ангелину Шафоростову, Илью Суслова и Оксану Джамансартову с успешным первым стартом в 2026 году.
