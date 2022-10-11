Юные тхэквондисты Карелии вернулись из Петербурга с победой

Два «золота» и «бронзу» привезли карельские тхэквондисты с турнира в городе на Неве.

В сообществе «Спорт — норма жизни Карелии» поздравили с победой юных тхэквондистов республики, которые успешно выступили на турнире в северной столице.

С золотые медали завоевали Глеб Артёмов и Дана Борисова. Бронзовым призером стала Александра Вяря.

Ребята тренируются у Елены Тарасевич.