Юные тхэквондисты Карелии вернулись из Петербурга с победой

Два «золота» и «бронзу» привезли карельские тхэквондисты с турнира в городе на Неве.
В сообществе «Спорт — норма жизни Карелии» поздравили с победой юных тхэквондистов республики, которые успешно выступили на турнире в северной столице.
С золотые медали завоевали Глеб Артёмов и Дана Борисова. Бронзовым призером стала Александра Вяря.
Ребята тренируются у Елены Тарасевич.
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