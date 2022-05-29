Юные тхэквондисты Петрозаводска завоевали сразу 19 медалей на соревнованиях в Псковской области

Воспитанники Детско-юношеского центра выступили в четырех дисциплинах и завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувшие выходные, 28 мая, в Великих Луках проходили Открытый Чемпионат и Первенство по тхэквондо Псковской области. Участие в соревнованиях приняли воспитанники Детско-юношеского центра Петрозаводска.

Начинающие спортсмены состязались в четырех дисциплинах: туль, спарринг, силовое разбивание и специальная техника. По итогам выступлений петрозаводские тхэквондисты привезли домой 19 медалей: девять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые.

Тренируют спортсменов и помогают им приобрести соревновательный опыт Артем Никифоров, Артем Дьяконов и Ростислав Минин.