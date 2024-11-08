Юные творцы в Петрозаводске работают над собственным мультфильмом

Премьеру картины покажут в городском кинотеатре.
В Петрозаводске дети создают мульти-этюды на занятиях Мультстудии центра «».
Как рассказали в паблике детского центра, по проекту президентского фонда культурных инициатив «Дети — детям. Мультфильмы о забытом гении М. Е. Перхине»
ребята учатся работать со специальным станком для создания покадровой анимации, с графическими планшетами и со всем, что потребуется для создания мультфильма.
Юные творцы пробуют разные виды анимации, придумывают сюжеты для своих этюдов и оттачивают мастерство на занятиях, чтобы прийти к совместному результату — настоящему мультфильму. Как рассказали в источнике, его премьера состоится в кинотеатре Петрозаводска.
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