Юные творцы в Петрозаводске работают над собственным мультфильмом

Премьеру картины покажут в городском кинотеатре.

В Петрозаводске дети создают мульти-этюды на занятиях Мультстудии центра «ДругаяПродлёнка».

Как рассказали в паблике детского центра, по проекту президентского фонда культурных инициатив «Дети — детям. Мультфильмы о забытом гении М. Е. Перхине»

ребята учатся работать со специальным станком для создания покадровой анимации, с графическими планшетами и со всем, что потребуется для создания мультфильма.



Юные творцы пробуют разные виды анимации, придумывают сюжеты для своих этюдов и оттачивают мастерство на занятиях, чтобы прийти к совместному результату — настоящему мультфильму. Как рассказали в источнике, его премьера состоится в кинотеатре Петрозаводска.