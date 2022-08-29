Юные вандалы разломали забор на стадионе бывшей спортшколы в Петрозаводске

Подростки ломают «хоккейную коробку», оставшуюся на месте бывшей спортивной школы на набережной Варкауса.

Школьники наделали дыр в заборе «хоккейной коробки», располагающейся на месте бывшей спортшколы на набережной Варкауса. Подростки ломают ограждение на глазах взрослых, устроивших на старой спортплощадке площадку для выгула собак. Дети даже не думают прекращать свои вандальные игры. Об этом обеспокоенные горожане пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск».

«Уже не первый раз это происходит. Никто не говорит, что одни и те же дети это делают, но каждые полгода появляются дырки и их вынуждены заново делать. Многие люди с Октябрьского района выпускают там собак без поводка, так в городе такой возможности нет. И каждый раз, когда юные вандалы развлекаются таким способом, страдают хозяева собак, которые каждый день выгуливают там своих питомцев, чтобы те могли разгуляться, побегать, не навредив окружающим и себе. Объясняйте своим детям, что можно делать, а что нет, а то так все в городе переломают…» — обращаются горожане к родителям вандалов.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на месте стадиона и здания ДЮСШ-6 на Варкауса появятся новые спортивные объекты, а не район жилой застройки.