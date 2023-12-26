Юные вокалисты из Петрозаводска стали лауреатами международного конкурса-фестиваля

В карельской столице прошел конкурс «Музыка — душа России».
Ансамбль Детской хоровой школы Петрозаводска «Джазовый вокзал» стал лауреатом международного конкурса-фестиваля, сообщили в паблике городской администрации.
В карельской столице состоялся международный конкурс-фестиваль «Музыка — душа России».
Воспитанники Анны Воронской и Елены Жук исполнили два произведения и стали обладателями диплома лауреата I степени.
В состав «Джазового вокзала» входят Арина Абрамова, Мария Костина, Евгения Опокина, Марта Кижнерман и Андрей Воронский. Они выступили в возрастной группе 10-12 лет, рассказали в источнике.
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