Юные волейболистки из Карелии выиграли золото, серебро и бронзу в первенстве Северо-Запада

Спортсменки из республики успешно представили регион на соревнованиях по пляжному волейболу в Вологде.

Карельские волейболистки приняли участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа России по пляжному волейболу, сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

Соревнования проходят в Вологде и в Великом Новгороде с 19 по 23 июня среди команд девушек.

Наш регион поехали представлять воспитанницы Спортивной школы № 4 Петрозаводска, Сегежской и Кондопожской спортшкол.

В финальный этап вышли сразу две карельские команды среди девушек 2007–2008 годов рождения, которые в итоге заняли первое и второе места. София Перова и Виктория Погудалова стали серебряными призёрами, а победителями соревнований — Алина Лукина и Ярослава Шашина.

Ксения Пухленко и Вероника Голодная выиграли бронзовые награды среди участниц 2005–2006 годов рождения.