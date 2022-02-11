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Юные жители Карелии нарисуют процесс охраны труда

Новости. Общество
17:40, 15 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Юных горожан приглашают к участию в республиканском конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей».

В Карелии стартовал республиканский конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Организатором конкурса выступает управление труда и занятости Республики Карелия. К участию в нем приглашают юных художников двух возрастных категорий: от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет включительно.

«Конкурсантам предлагается изобразить процесс работы людей разных профессий. Все они обязаны соблюдать требования безопасности. Можно нарисовать спецодежду и другие средства защиты, сформулировать соответствующий призыв. Допускается любая техника рисования. Работы принимаются на бумаге, картоне формата А4 или А3, ватмане, а также другом материале. На обратной стороне рисунка необходимо указать контактные данные. В правом нижнем углу следует прикрепить этикетку (размером 50×100 мм) с указанием города, наименованием работы и ее автора. Рисунок нужно сопроводить заявкой, согласием на обработку персональных данных и электронной версией изображения (в формате PDF, JPEG, PNG)», — говорится в сообщении.

Прием творческих работ продлится по 11 марта.

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