Юные жители Карелии разменяли в цветочном магазине «5 000 дублей»

В Кондопожском районе несовершеннолетний местный житель с другом решили обогатиться нечестным путем и попали в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В конце апреля в полицию Кондопожского района поступило заявление от продавца цветочного магазина. При пересчете выручки она обнаружила в кассе сувенирную продукцию «Банка приколов» — «5 000 дублей».

В аналогичной ситуации чуть не оказалась и работница аптеки. Один из посетителей, расплачиваясь за лекарства, предъявил к оплате ненастоящую купюру. Женщина это заметила и вызвала полицию, но злоумышленник успел скрыться.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастны двое молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним.

Юноши признались, что пачку бутафорских денег приобрели в магазине. В первый раз им удалось осуществить свой умысел: купить букет цветов и получить сдачу. Вторая попытка оказалась менее удачной.

В настоящее время по обоим фактам преступных деяний возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.