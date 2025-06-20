Юные жители Кеми создали символ Дня семьи, любви и верности

Воспитанники местного Дома творчества в честь праздника поучаствовали в мастер-классе «Ромашковое настроение».

Ко Дню семьи, любви и верности, который 8 июля отмечается по всей стране, в Кеми приурочили целую программу праздничных мероприятий. Стартовали они с мастер-класса для детей, который организовал Кемский Дом творчества. Юные горожане сделали символы праздника – ромашки, чтобы подарить эти сувениры самым близким людям.

«Этот праздник напоминает нам, как важно ценить семейные традиции. Даже простая ромашка, сделанная с душой, становится символом большой любви и теплых отношений в семье. Пусть в каждом доме царят любовь, гармония и ромашковое настроение!» - сказала директор Дома творчества Анна Разумейчик.

Праздничная программа для детей и родителей продолжилась в Центре культуры и спорта. В 17:00 в Кеми начнут работу интерактивные площадки «Движения Первых», где можно будет создать уникальный дизайн на шопере или значке, расписать брелок и поучаствовать в увлекательной лотерее. В 18:00 в кинозале стартует праздничная концертная программа с участием популярных молодежных групп Кемского района: Vockster's, The Carpeet, The Joke и любимой многими группы «Кемляне».