Юные арестанты в Петрозаводске узнали, как продлить жизнь

Подростков в СИЗО Петрозаводска предостерегли от употребления наркотиков и рассказали о благотворном влиянии физкультуры и спорта на нервно-эмоциональную систему.
Как сообщили в УФСИН Карелии, в Следственном изоляторе № 1 города Петрозаводска психологи провели с несовершеннолетними подозреваемыми психокоррекционное занятие, направленное на профилактику употребления наркотиков.
Специалисты рассказали ребятам об опасных последствиях употребления психоактивных веществ, а также поговорили о причинах возникновения наркотической зависимости и способах ее профилактики.
Кроме того, психологи напомнили подросткам о заботе о своем здоровье, роли физкультуры и спорта в жизни человека, которые оказывают благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему и продлевают жизнь, укрепляя иммунную систему и защищая людей от вирусных инфекций и заболеваний.
Закончилось мероприятие тем, что несовершеннолетние нарисовали плакаты на данную тему.
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