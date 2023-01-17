Юные арестанты в Петрозаводске узнали, как продлить жизнь

Подростков в СИЗО Петрозаводска предостерегли от употребления наркотиков и рассказали о благотворном влиянии физкультуры и спорта на нервно-эмоциональную систему.

Как сообщили в УФСИН Карелии, в Следственном изоляторе № 1 города Петрозаводска психологи провели с несовершеннолетними подозреваемыми психокоррекционное занятие, направленное на профилактику употребления наркотиков.

Специалисты рассказали ребятам об опасных последствиях употребления психоактивных веществ, а также поговорили о причинах возникновения наркотической зависимости и способах ее профилактики.

Кроме того, психологи напомнили подросткам о заботе о своем здоровье, роли физкультуры и спорта в жизни человека, которые оказывают благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему и продлевают жизнь, укрепляя иммунную систему и защищая людей от вирусных инфекций и заболеваний.

Закончилось мероприятие тем, что несовершеннолетние нарисовали плакаты на данную тему.