Юных петрозаводчан приглашают послушать стихи и рассказы на воскресных занятиях в библиотеке

В одной из городских библиотек организуют мероприятия, приуроченные к юбилеям Бориса Заходера и Льва Толстого.

Юных читателей Петрозаводска приглашают на воскресные занятия в библиотеке, рассказали в паблике городской администрации.



Как отметили в источнике, центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова организует мероприятия, приуроченные к юбилеям Бориса Заходера и Льва Толстого. Творческие занятия пройдут по адресу: Октябрьский проспект, дом 7.



В воскресенье, 17 сентября, в 12.00 состоится мастер-класс «Б. Заходер — веселый друг детства». Посетители послушают стихотворения из сборника «Бочонок собачонок» и сделают своими руками собачку в технике оригами. Для этого участникам необходимо взять с собой цветную бумагу, клей-карандаш и ножницы.



В12.00 24 сентябряпройдет познавательный час «Лев Толстой в стране детства». Библиотекарь прочитает посетителям рассказы «Филипок», «Косточка», «Два брата», а также проведет викторину.