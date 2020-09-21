Юных жителей Карелии приглашают на арт-терапию

Молодежная студия "Кантеле" начинает набор в группу арт-терапии, сообщили в Минкультуры Карелии.
Занятия с детьми 6–8 лет в историческом здании Дома Кантеле будет проводить известный в Карелии педагог Анна Антонова.
План работы с особенными детьми включает:
• знакомство с музыкальными инструментами;
• работа с сенсорным материалом (краски, песок, крупа, глина);
• художественное творчество;
• сказки.
Занятия будут проходить по адресу: пр. Карла Маркса, 6.
Телефон для справок: 760-211, +7 953 535 82.
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