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Юных жителей Карелии приглашают на арт-терапию

Новости. Общество
08:50, 22 Сентября 2020
фото: © Молодежная студия "Кантеле"
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Молодежная студия "Кантеле" начинает набор в группу арт-терапии, сообщили в Минкультуры Карелии.

Занятия с детьми 6–8 лет в историческом здании Дома Кантеле будет проводить известный в Карелии педагог Анна Антонова.

План работы с особенными детьми включает:

• знакомство с музыкальными инструментами;
• работа с сенсорным материалом (краски, песок, крупа, глина);
• художественное творчество;
• сказки.

Занятия будут проходить по адресу: пр. Карла Маркса, 6. 

Телефон для справок: 760-211, +7 953 535 82.

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