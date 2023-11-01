Юный айтишник из Петрозаводска вошел в сотню лучших студентов России

Студент кооперативного техникума Степан Самутичев вышел в финал национальной премии «Студент года».

О значимом достижении студента рассказали в Кооперативном техникуме, где учится Степан.



В начале октября стали известны итоги республиканской премии «Студент года», по результатам которой студент техникума Самутичев Степан стал лауреатом в двух номинациях «Программист» и «Профессионал года». А 30 октября объявили имена участников очного этапа Российской национальной премии «Студент года». И в их числе был назван Степан, сообщили в паблике учебного заведения.

«Студент года» — это федеральный конкурсный и образовательный проект Российского союза молодежи, который направлен на выявление и поддержку молодых людей с особыми достижениями в профессиональной и общественной деятельности, творчестве, спорте, молодежной политике, студенческом лидерстве и добровольчестве. В 2023 году Премия отмечает 10-летие.

С 15 по 19 ноября в Самаре соберутся 100 лучших студентов-айтишников со всей страны, в том числе и Степан Самутичев.

В сети пожелали Степану успехов в борьбе за победу в финале трека «Студент года».