Юный дзюдоист из Карелии взял бронзовую медаль на первенстве северо-запада

Петрозаводский спортсмен Игорь Ишутин стал бронзовым медалистом первенства СЗФО.
Как рассказали в Минспорта Карелии, в Великом Новгороде состоялось первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
В соревнованиях приняли участие 80 сильнейших юных дзюдоистов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Коми.
Петрозаводский спортсмен Игорь Ишутин завоевал бронзу и выполнил норматив «кандидата в мастера спорта России». Теперь дзюдоист представит республику на Первенстве России, которое пройдет в ноябре в Красноярске.
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