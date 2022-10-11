Юный дзюдоист из Карелии взял бронзовую медаль на первенстве северо-запада

Петрозаводский спортсмен Игорь Ишутин стал бронзовым медалистом первенства СЗФО.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Великом Новгороде состоялось первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 80 сильнейших юных дзюдоистов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии и Коми.

Петрозаводский спортсмен Игорь Ишутин завоевал бронзу и выполнил норматив «кандидата в мастера спорта России». Теперь дзюдоист представит республику на Первенстве России, которое пройдет в ноябре в Красноярске.