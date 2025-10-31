Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте в столице Карелии автомобиль сбил 19-летнего юношу на электровелосипеде.
31 октября в 21:03 в районе дома № 10 по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске автомобиль «Volkswagen» столкнулся с электровелосипедом «Kugoo», сообщили в ГАИ города.
— В результате ДТП 19- летний водитель «Kugoo» получил телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
