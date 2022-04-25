Юный футболист из Петрозаводска стал серебряным призером Первенства России

Воспитанник спортшколы №7, играющий за команду «Зенит», стал обладателем серебряной награды Первенства России по футболу среди юношей.
В Астрахани проходил финал Первенства России по футболу среди юношей 2007 года рождения, где участвовали 16 команд со всей России. Серебряным призером соревнований стала команда спортивной школы олимпийского резерва «Зенит», в составе которой выступил воспитанник спортшколы № 7 Петрозаводска Леонид Ковылев. В финале петербургская команда уступила ЦСКА со счетом 1:3, рассказали в Минобразования и спорта республики.
Леонид перешел в петербургскую школу из спортшколы Петрозаводска год назад.
Ранее сообщалось, спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике.
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