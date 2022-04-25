Юный футболист из Петрозаводска стал серебряным призером Первенства России

Воспитанник спортшколы №7, играющий за команду «Зенит», стал обладателем серебряной награды Первенства России по футболу среди юношей.

В Астрахани проходил финал Первенства России по футболу среди юношей 2007 года рождения, где участвовали 16 команд со всей России. Серебряным призером соревнований стала команда спортивной школы олимпийского резерва «Зенит», в составе которой выступил воспитанник спортшколы № 7 Петрозаводска Леонид Ковылев. В финале петербургская команда уступила ЦСКА со счетом 1:3, рассказали в Минобразования и спорта республики.

Леонид перешел в петербургскую школу из спортшколы Петрозаводска год назад.

Ранее сообщалось, спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике.