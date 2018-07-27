17:40, 27 Июля 2018
Юный гонщик из Карелии завоевал "золото" на этапе Первенства России по мотоциклетному спорту
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Юный спортсмен из Сортавалы Вениамин Воронков занял первое место на этапе Первенства России по мотоциклетному спорту в Туле.
"В Туле завершился 2-й этап Первенства и Чемпионата России по мотоциклетному спорту. На соревнованиях в виде спорта суперкросс отлично выступил карельский спортсмен из г. Сортавала, КМС Вениамин Воронков. Среди юношей в классе 125 он занял первое место", - сообщает республиканское Минспорта.
На первом этапе первенства, прошедшем в июле, Вениамин завоевал "бронзу".
По словам вице-президента Федерации мотоциклетного спорта Республики Карелия Виктора Медведева, в случае победы на третьем этапе у Вениамина есть все шансы войти в число призеров всего первенства по сумме очков.
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