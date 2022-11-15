Юный гость Карелии обманул трех старушек на миллион рублей

Молодой петербуржец, от действий которого пострадали три пенсионерки в возрасте от 81 до 92 лет, попал под суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 21-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве в составе группы лиц в отношении трех жительниц Петрозаводска. Потерпевшие были в возрасте от 81 до 92 лет.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек «работал» в сговоре с сообщниками. Они обзванивали пожилых людей, представлялись родственниками, попавшими в ДТП, и просили денег для якобы «решения вопроса». После этого к пенсионерам приезжал «курьер», забирая у них деньги, которые затем переводил сообщникам. Себе он оставлял 10% от этой суммы.

В общей сложности курьер успел перевести неизвестным 1 миллион рублей и пытался взять еще 400 тысяч рублей, но был задержан.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.