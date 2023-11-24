Юный костомукшанин сразится с соперником на чемпионате мира по боксу

Сегодня, 27 ноября, Роман Богданов выйдет на бой с представителем Грузии.

В Ереване продолжается IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей до 16 лет. Костомукшанин Роман Богданов в составе сборной России выступает на соревнованиях в весовой категории 57-60 килограммов, сообщает 64 параллель онлайн.

Сегодня, 27 ноября, у Романа состоится бой с представителем Грузии Басарией Акаки.



Прямая трансляция с Чемпионата мира начнется в 13 часов. Костомукшанин выйдет на ринг в десятой паре/