Юный костомукшанин вошел в топ-5 сильнейших дзюдоистов детской лиги «Здоровое поколение»

Игорь Абрамов на протяжении на протяжении текущего сезона демонстрировал отличные результаты.

Костомукшанин Игорь Абрамов, воспитанник Дениса Ламченко, вошел в топ-5 сильнейших дзюдоистов Детской Лиги «Здоровое поколение». Об этом сообщили в паблике Костомукшского городского округасо ссылкой на информацию сообщества ДЕТСКАЯ ЛИГА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

Как рассказали в группе, в минувшие выходные в городе Пушкин состоялись два командных кубка с выступлением сильнейших бойцов сезона 2023 года. Завершился спортивный праздник награждением лучших спортсменов Лиги памятными призами и грамотами.



«Игорь Абрамов на протяжении текущего сезона Лиги демонстрировал отличные результаты и достойно представлял спортивную школу Костомукши. В четырех этапах Детской Лиги Игорь дважды побеждал в соревнованиях, становился серебряным и бронзовым призером среди юных спортсменов в возрасте от 7 до 10 лет», — написали в источнике.