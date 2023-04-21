Юный курьер из Петербурга пойдет в суд в Петрозаводске за обман пенсионерок на 1,2 млн рублей

По версии следствия, 19-летний курьер забрал у обманутых мошенниками престарелых женщин 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в мошенничестве и в покушении на мошенничество.

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2022 года юноша в сети познакомился с группой мошенников, которые наживались на обмане пожилых петрозаводчан.



Злоумышленники использовали известную преступную схему «ваш родственник попал в ДТП». Курьер приезжал к обманутым пенсионерам и забирал деньги. За это он получал 10%.



Молодому петербуржцу вменяется пять преступных эпизодов. Во-первых, по версии следствия, он забрал деньги у четырех петрозаводчанок в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумму - 1,2 млн рублей. Во время предварительного расследования ущерб женщинам частично возмещен.



Кроме того, одна из пенсионерок, поговорив с телефонными мошенниками, уже собиралась отдать деньги, но родственники убедили ее не делать это.

Все преступления были совершены в течение трех дней. Курьера задержали во время одной из «сделок». Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд, рассказали в прокуратуре Карелии.