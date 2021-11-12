Юный мотоциклист, катавшийся без прав по заснеженной дороге в Карелии, заработал ворох штрафов

Сотрудники ГИБДД остановили в поселке Гирвас 16-летнего водителя мотоцикла, который катался по заснеженным улицам без документов и мотошлема.

При проверке выяснилось, что у него нет ни водительских прав, ни полиса ОСАГО, а сам мотоцикл не зарегистрирован.

Автоинспекторы вызвали его родителей и выписали сразу несколько административных штрафов, общая сумма которых составляет минимум 7,8 тыс. рублей.

Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

«Госавтоинспекция призывает родителей подростков провести со своими детьми разъяснительную беседу. Объясните, что управление любым автотранспортным средством без водительских прав (соответственно и без опыта вождения) является не только нарушением ПДД, но и ставит под угрозу жизнь, как его собственную, так и тех участников движения, кто может оказаться рядом», — говорится в сообщении.