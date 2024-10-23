Юный пианист из Петрозаводска блистал на «Северных музах»

Ученик Детской хоровой школы Петрозаводска блестяще выступил на «Северных музах».

Юный пианист Даниэль Фрадков, ученик Детской хоровой школы Петрозаводска, поучаствовал в работе XXV республиканской академии искусств «Северные музы». Как сообщили в группе школы, он выступил на мастер-классе у известного российского пианиста Виктора Портного и блестяще исполнил этюд Морица Мошковского на итоговом концерте.

Сотрудники Детской хоровой школы рассказали, что Даниэль Фрадков уже не раз становился лауреатом престижных музыкальных конкурсов. Его талант и трудолюбие отмечают не только педагоги школы, но и именитые музыканты. На мастер-классе Виктора Портного, который высоко оценил исполнительское мастерство и творческий потенциал юного пианиста, Даниэль получил ценные советы и вдохновение для дальнейшей работы.

Итоговым аккордом участия Даниэля в академии стало исполнение Этюда № 2 g-moll соч.72 Морица Мошковского на концерте, посвященном закрытию «Северных муз».

Сотрудники Детской хоровой школы поздравили его и его преподавателя Людмилу Курилину, Заслуженного работника культуры РК, с отличным результатом.