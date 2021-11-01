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Юный рецидивист из Петрозаводска оставил даму без транспорта

Новости. Криминал
18:40, 01 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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Несовершеннолетнего поймали сотрудники уголовного розыска, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 32-летняя жительница карельской столицы — обратилась в полицию Петрозаводска с сообщением о краже самоката стоимостью около 4 тысяч рублей, который хранился непристёгнутым в подъезде.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — несовершеннолетнего петрозаводчанина. Юноша выдал стражам правопорядка самокат и рассказал, что планировал продать его, но не успел. Ранее юный петрозаводчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

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