Юный рецидивист из Петрозаводска оставил даму без транспорта

Несовершеннолетнего поймали сотрудники уголовного розыска, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 32-летняя жительница карельской столицы — обратилась в полицию Петрозаводска с сообщением о краже самоката стоимостью около 4 тысяч рублей, который хранился непристёгнутым в подъезде.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — несовершеннолетнего петрозаводчанина. Юноша выдал стражам правопорядка самокат и рассказал, что планировал продать его, но не успел. Ранее юный петрозаводчанин уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.