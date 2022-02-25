Юный рецидивист в Карелии стащил запчасти у своего пожилого земляка

В Пряжинском районе полицейские нашли подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился 83-летний сельчанин. Он сообщил, что стал жертвой кражи — неизвестный забрался в автомобиль УАЗ, стоящий на дворе у заявителя, и вытащил оттуда домкрат и ступицу в сборе. Материальный ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом. Ступицу он успел продать, а домкрат правоохранители изъяли.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант был арестован за ранее арестованное преступление, дознание продолжается.