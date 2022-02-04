Юный рецидивист в Петрозаводске может потерять свободу из-за модных спортивных штанов

В Петрозаводске 18-летний юноша украл спортивки, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из магазинов города совершена кража. Неизвестный похитил спортивные штаны стоимостью пять тысяч рублей.

Расположенные в зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как юноша взял с витрины предмет одежды, спрятал его под куртку и, минуя кассы, вышел из отдела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый житель карельской столицы. Молодой человек дал признательные показания и добровольно выдал стражам порядка похищенное.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.