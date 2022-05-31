Юный рецидивист за 5 минут лишил посетительницу бара Петрозаводска аксессуара

В баре Петрозаводска посетительница лишилась сумки, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из баров города была совершена кража.

На месте происшествия стражи правопорядка опросили 37-летнюю потерпевшую и выяснили, что неизвестный похитил сумку. Женщина объяснила, что буквально на пять минут отлучилась в уборную, оставив аксессуар возле барной стойки. А когда вернулась, его уже не обнаружила.

Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось установить приметы мужчины. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили его личность и местонахождение. Подозреваемый — 19-летний ранее судимый петрозаводчанин — был задержан по горячим следам. Правоохранители изъяли похищенное, которым молодой человек не успел воспользоваться, и вернули законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.