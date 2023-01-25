Юный самбист из Петрозаводска завоевал «бронзу» на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Воспитанник СШОР № 5 Александр Барсуков стал бронзовым призером соревнований, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Санкт-Петербурге состоялся юношеский фестиваль спортивной борьбы по пяти видам спорта — самбо, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба и джиу-джитсу. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 5 Александр Барсуков стал бронзовым призером в весовой категории до 46 кг.

Петрозаводский атлет, который занимается под руководством тренера Артуша Асряна, уверенно выиграл все встречи, незначительно уступив в полуфинале.

Юношеский фестиваль спортивной борьбы был приурочен к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Соревнования собрали более 500 участников из разных регионов России.