Юный шашист из Карелии стал третьим на всероссийских соревнованиях

Евгений Сорокин завоевал бронзовую медаль в дисциплине «русские шашки» среди юношей до 14 лет, сообщили в Минспорта Карелии.
С 10 по 20 июня в Краснодарском крае прошли IX всероссийские соревнования «Таманский полуостров-2023».
В дисциплине «русские шашки» среди юношей до 14 лет бронзовую медаль завоевал Евгений Сорокин.
Он - воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска, кандидат в мастера спорта, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.
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