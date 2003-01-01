Юный спасатель принял участие в тушении огня в Ладожских шхерах

Добровольцы тушили пожар на одном из островов в Ладожских шхерах.
Пожар произошел 15 сентября. В 14:10 в Межрегиональную общественную организацию «СПАС Северо-Запад» сообщили о возгорании на острове Кухка в Ладожских шхерах. Четверо добровольцев выехали на тушение.
— Всего 4 человека, и перед ними — огромная площадь возгорания. Но они не дрогнули. Действуя слаженно и самоотверженно, добровольцы не дали огню распространиться и локализовали открытое горение до прибытия основных сил, — рассказали в организации.
Самому младшему спасателю всего 14 лет. Артем Тимонин — ученик 8 «Б» класса Лахденпохской школы — добровольно вызвался помочь и находился на лесном пожаре рядом со своим отцом — тоже добровольцем «СПАС Северо-Запад».
