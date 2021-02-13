Юный спортсмен из Карелии победил на Первенстве России по спортивному ориентированию

Петрозаводчанин Сергей Зубов завоевал золото на Первенстве России по спортивному ориентированию в Нижегородской области.

Воспитанник Спортивной школы №2 Петрозаводска Сергей Зубов завоевал золотую медаль на Первенстве России в Нижегородской области. Сергей проявил бойцовский характер и стал победителем в условиях жесткой конкуренции в дисциплине "комбинация", сообщили в Минспорта Карелии.

Тренируют Сергея Андрей Кульбачко и Анна Трегубова.

Ранее карельская спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира по лыжным гонкам.