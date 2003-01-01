РЕКЛАМА
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Новости

Певец SHAMAN приезжает в Карелию с «Победой»

22:00

В Карелии пройдет Кубок республики по эндуро 2025

21:45

Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств

21:15

Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

20:00

Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

19:45

В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

19:15

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

18:50

«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

18:30

В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

18:15

Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

17:40

Южный ветер, ясное небо и до +22°С ожидается в Карелии 12 сентября

17:30

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

17:20

Цифровые финансовые решения: как управлять личным бюджетом онлайн

17:00

В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

16:40

В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

16:15

Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

16:12

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

16:00

Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

15:50

Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Карелии с гарантией лучшей цены

15:33

На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

15:15

Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

14:55

Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

14:20

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

14:00

Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

13:35

Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

13:00

Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

12:45

26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

12:30

Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

12:20

Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

12:10

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

12:00

В Петрозаводске 166 домов остались без света

11:50

Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

11:45

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

11:30

«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

11:10

В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

11:00

В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

10:45

В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

10:40

Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

10:30

В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

10:20

«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

10:05

На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

09:55

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

09:40

Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:30

Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

09:00

В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

08:40

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

08:20

Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

08:00

Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

07:40

В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

07:20

Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

07:00

Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

06:40

Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

00:10

Завершился срок для урегулирования статуса для мигрантов в России

23:00

Режим комендантского часа для несовершеннолетних изменили в Карелии

22:15

Евросоюз планирует еще больше ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

22:00

Путин наградил супругов Шатиловых из Петрозаводска медалью «Родительская слава»

21:00

Лестницу в Медвежьегорске отремонтировали по просьбам жителей

20:00

Депутат Петросовета Александр Калько присоединился к «Единой России»

19:30

Доходы Петрозаводска увеличатся более чем на 300 млн рублей

19:00

Петрозаводскому приюту требуется помощь в обустройстве площадки для прогулок собак

18:40

Девушку, избившую двухмесячную дочь в Петрозаводске, оставили под стражей до 13 декабря

18:20

Инспекторам рыбоохраны дадут новые полномочия для защиты краснокнижных видов

18:00

В Петрозаводске возобновили реставрацию Дома горного начальника

17:47

В России ожидают увеличения турпотока из Китая в случае отмены виз

17:35

Подозреваемую в сбыте наркотиков женщину задержали в Петрозаводске

17:15

Перепады температуры от +8°С до +22°С ожидают Карелию 11 сентября

17:00

Элиссан Шандалович: новый ФАП в Матросах планируют открыть в конце сентября

16:45

Деревня Кинерма вошла в топ-10 самых посещаемых поселений России

16:30

Рыбаки зарабатывают более 300 тысяч в месяц в Карелии

16:15

В мессенджере MAX запустили канал о Республике Карелия

16:10

Новый автобусный маршрут соединит Университетский городок с центром города

16:00

Крупный театральный менеджер рассказал петрозаводчанам о росте интереса к русской культуре за рубежом

15:45

Старейший марафон Европы «Пушкин—Петербург» собрал рекордное число участников

15:30

В Петрозаводске началось строительство девятиэтажного дома под расселение аварийного жилья

15:10

Автомобили марки Газель будут возить пассажиров в Медвежьегорском районе

14:50

Аварийные сараи в Кеми пошли под снос после обращений жителей

14:30

В Петрозаводске разыскивают водителя самоката, сбившего подростка

14:05

Символы города появились на здании в Медвежьегорске

13:45

В Карелии вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

13:30

В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

13:20

Мошенница продавала в Воронеже несуществующую рыбу из Карелии

13:00

Богатейших граждан России могут обязать платить повышенные подоходные налоги

12:50

За выходные петрозаводчане потеряли 3,5 млн рублей из-за мошенников

12:30

Улетевший в кювет водитель из Кеми скрылся с места аварии

12:00

Карельские ученые помогут изучать болота в Хабаровске и Китае

11:50

На экс-футболиста сборной России Федора Смолова завели уголовное дело за драку

11:40

Избитую пьяной матерью двухмесячную девочку из Петрозаводска передали на воспитание отцу

11:30

Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

11:12

Из Петрозаводска в Череповец выполнят разовый рейс

11:00

Нежданная магнитная буря высокого уровня прошла на Земле

10:50

Список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен

10:40

Трактор сгорел в лесу под Медвежьегорском

10:30

Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками

10:20

В Карелии запустили новый автобус по маршруту «Сегежа-Валдай»

10:00

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

09:50

В Карелии из горящего здания эвакуировали бочки с неизвестной жидкостью

09:45

Житель севера Карелии погиб на СВО

09:30

66-летний грибник заблудился в карельском лесу

09:20

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

09:00

Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

08:40

В Петрозаводске начнут обучать театральных менеджеров

08:20

Карельские депутаты вышли с федеральной инициативой наказывать должников общественными работами

08:00

Житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил

07:40

Саженцы гибрида рябины и боярышника украсили газон в Петрозаводске

07:20

В Кондопоге потушили центральную часть свалки

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится «бабье лето»

06:40

Команда фотографа Тимина сняла похожее на мини-Байкал озеро в Карелии

06:10

В Apple представили новый iPhone 17 и наушники, которые переводят иностранную речь

00:10
Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств
Сегодня 21:15 Спорт
Поделиться

Михаил Куцко занял 1 место в дисциплине кунгфу — традиционное ушу цюаньшу.

фото: © Центр спортивной подготовки

В Анапе стартовали Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В первый день соревнований карельский спортсмен Михаил Куцко занял 1 место в дисциплине кунгфу — традиционное ушу цюаньшу (юноши 12–14 лет, 6 группа). Его результат подтвердил норматив кандидата в мастера спорта России.

В Играх в этом году участвуют сотни спортсменов из разных регионов страны. Несмотря на высокую конкуренцию, команда из Карелии показывает отличные результаты. Центр спортивной подготовки пожелал Михаилу успехов на следующих этапах соревнований.

Ранее молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит».

Обсудить (0) в ленту
