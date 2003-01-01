Юный спортсмен из Карелии победил на Всероссийских Играх боевых искусств

Михаил Куцко занял 1 место в дисциплине кунгфу — традиционное ушу цюаньшу.
В Анапе стартовали Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В первый день соревнований карельский спортсмен Михаил Куцко занял 1 место в дисциплине кунгфу — традиционное ушу цюаньшу (юноши 12–14 лет, 6 группа). Его результат подтвердил норматив кандидата в мастера спорта России.
В Играх в этом году участвуют сотни спортсменов из разных регионов страны. Несмотря на высокую конкуренцию, команда из Карелии показывает отличные результаты. Центр спортивной подготовки пожелал Михаилу успехов на следующих этапах соревнований.
Ранее молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит».